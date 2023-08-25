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القائد العام للقوات المسلحة يؤكد على أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية
أمن
2023-08-25 | 14:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
588 مشاهدة
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الجمعة، ان القائد العام للقوات المسلحة يؤكد على أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية.
وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي يؤكد فيه القائد العام للقوات المسلحة أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية، وبعد قيام مجموعة في محافظة ميسان بالاعتداء على أحد الأطباء وغلق عيادته، تمكنت قوة من لواء المشاة ٩٧ ضمن قاطع قيادة عمليات ميسان من إلقاء القبض على أربعة متهمين في قضاء المجر الكبير من الذين قاموا بتهديد الطيب وأخذ ما يسمى (فصل عشائري) منه بسبب وفاة والدهم".
وأضاف: "كما زار قائد شرطة المحافظة منزل الطبيب، واكد ان القوات الأمنية مستمرة بحماية الأطباء والملاكات العامة والخاصة ولن تسمح بأي اعتداء، كما أكد العمل على إعادة فتح عيادة الطبيب لممارسة عمله الطبي".
وأكد رسول أن "الأجهزة الأمنية لديها تعليمات واضحة من قبل القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على الملاكات الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية وستتم متابعة وملاحقة المتورطين في هذا العمل غير القانوني".
المحرر:
سعد أحمد
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