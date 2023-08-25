برئاسة يارالله.. وفد أمني يصل لقاعدة عين الأسد غربي الأنبار

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "وفداً أمنياً رفيعاً وصل صباح اليوم، إلى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار".وأضاف أن "الوفد كان برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي".