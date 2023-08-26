أحدهما أجنبي الجنسية.. الإطاحة بعنصرين خطيرين من "داعش" في كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن سلسلة العمليات النوعية المستندة الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة بهدف ملاحقة فلول ماتبقى من العصابات الارهابية واحباط نواياهم، تمكنت مفارز المديرية من الاطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية".وأضافت، ان "أحدهما جاء من احدى دول الجوار وكان يحمل هوية مزورة لتضليل قواتنا الامنية وينوي الدخول الى محافظة كركوك عن طريق التهريب والوصول الى محافظة ديالى لتنفيذ عمليات ارهابية داخل المحافظة".وأشار البيان الى، أن "مفارز مديرية الامن كانت له بالمرصاد، وتمكنت من القبض عليه من خلال كمين محكم نفذه في محافظة كركوك وافشال ما كانوا يخططون له"، مبيناً أن "الارهابي الثاني ينتمي الى مايسمى اشبال الخلافة وبايع العصابات الارهابية عام 2014 وله اشقاء قياديين بارزين لدى داعش".وذكرت المديرية: "تمت عملية القبض في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك بعد متابعة ميدانية دقيقة ومن خلال التنسيق العالي مع فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك ومفرزة من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية".