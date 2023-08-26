متعاطي للمخدرات يُعنف زوجته وأطفاله في بغداد والشرطة تتدخل (صور)

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بعد ورود مناشدة من قبل امرأة معنفة مع اطفالها من قبل زوجها، تم تشكيل فريق عمل مختص برئاسة نائب قائد شرطة بغداد الرصافة العميد الحقوقي العميد ستار رحيم حميد المحترم، وتم الانتقال الى دار صاحبة المناشدة في منطقة حسينية المعامل".وأضاف انه "تم استحصال الموافقات الأصولية والدخول الى الدار، وتبين وجود امرأة معنفة وعليها اثار ضرب شديدة مع اطفالها، تم تحريرها والقبض على المتهم (زوج المعنفة)".وأشار البيان الى أن "الزوج ضبطت بحوزته حبوب مخدرة والآت جارحة، وتم تسليمة الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه"، لافتا الى "تم ارسال المعنفة الى المستشفى لغرض الفحص والمعالجة واستحصال التقرير الطبي الاولي لها وللاطفال".وختم بالقول، انه "تم تدوين اقوالها لعرضها على انظار قاضي التحقيق".