اعتقال متهمين حرقا مدرسة اهلية وسط البصرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود اخبار الى قسم مكافحة الاجرام في البصرة حول حادث حرق مدرسة اهلية في منطقة دور الضباط، على الفور تم الانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم التوصل الى الجناة".وأضاف البيان انه "تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام في البصرة وشعبة مكافحة اجرام البلدة بإشراف مدير القسم وتم القاء القبض عليهما".وأشار الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل ".