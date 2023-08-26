اعتقال 4 متهمين اعتدوا على منتسب أمني بمحطة وقود في نينوى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني في نينوى تمكن من إلقاء القبض على أربعة متهمين قاموا بالاعتداء على أحد الموظفين العاملين في محطة تعبئة الوقود في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، كونهم حاولوا التزود بالوقود أكثر من الكمية المقررة بالكوبون".وأضافت: "أثناء تدخل مفرزة شرطة طوارئ الثاني المكلفة بواجب تأمين الحماية للمحطة لفض المشادة الكلامية والتجاوز قاموا بالاعتداء على أحد المنتسبين، ليتم تسليم المتهمين الى مركز شرطة الثقافة، وإقامة دعوى قضائية من قبل المنتسب ضد المتهمين".وأشار البيان الى "توقيفهم وفق المادة 229 ق ع".وفي وقت سابق من اليوم، نشرت السومرية نيوز، مقطعاً فيديوياً لحادثة اعتداء اشخاص على منتسب أمني داخل محطة وقود، في محافظة نينوى.