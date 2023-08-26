النجف.. خلاف على ساعات التجهيز يودي بحياة صاحب مولد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاحب مولد كهربائي قتل على يد أحد المشتركين في محافظة النجف".وبين، أن "السبب يعود لخلاف نشب بين مالك المولدة والمشترك حول ساعات التجهيز، ما دفع الأخير إلى قتل المالك".