اعتقال متهم بالإرهاب و5 أجانب مخالفين في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤/إرهاب) الصادرة من محكمة تحقيق بلد، تم القبض من خلال تواجده في منطقة الراشدية ببغداد وقد تم تسليمه اصوليا الى الجهات المختصة".وأشارت الى ان "مفارز المديرية انفا القت القبض على (5) مخالفين لشروط الاقامة من جنسيات اجنبية وداخلين الى البلاد بصورة غير شرعية، تم تسليمهم الى شؤون الاقامة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".