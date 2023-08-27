أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإصابة شرطي بـ"تعرض إرهابي" في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعرضا ارهابيا استهدف منطقة القادرية شمال مدينة سامراء". وأضاف المصدر أن "التعرض اسفر عن إصابة منتسب في الشرطة الاتحادية بجروح".