استهداف وكر لداعش بضربة جوية في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية استهدفت وكر للعناصر الإرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".واضافت ان "ذلك جاء وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن الوطني وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".