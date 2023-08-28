في الانبار.. الأمن يطيح بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص في محافظة الأنبار بانتحال صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء جرى استحصال الموافقات القضائية والتحري عن المتهم المذكور، حيث تبين أنه يعمل موظفا حكومياً في المحافظة وينتحل صفة الانتساب إلى مكتب رئيس الوزراء، وعلى الفور تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على المتهم المذكور وأثناء التحقيق الأولي اعترف بانتحاله صفة مدير مكتب رئيس مجلس النواب، ومن بعدها صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن قيامه بـ (١٩) عملية نصب واحتيال عبر الاتصال الهاتفي بمسؤولين ومديرين عاميين لتمشية بعض المعاملات والحصول على تسهيلات وامتيازات لأشخاص آخرين لقاء مبالغ مالية وسفرات سياحية حصل عليها بعد إتمام كل عملية".وأشار إلى أنه جرى "تسليم المتهم إلى الجهات القضائية لينال جزاءه وفقاً للقانون".