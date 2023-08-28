"سرقا كيبل تشغيل انارة طريق الزائرين".. الإطاحة بمتهمين في ذي قار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تلقت بلاغ حول محاولة سرقة كيبل كهربائي بطول 520 متر والخاص بتشغيل إنارة شارع طريق ياحسين، وعلى الفور وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق بحث بأشراف مدير المكافحة وضابط شعبة مكافحة اجرام الشامية، وخلال وقت قياسي تمكن فريق العمل من القبض على المتهم (ع.ت.ن) والمتهم (ف.م.ن) والذان اعترفا بمحاولة السرقة، وقيامهما بقطع الكيبل بواسطة مقص وعند ملاحظة عدد من الأشخاص لاذوا بالفرار".وأشارت الى انه "دونت أقوالهما بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما استنادا إلى المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا".