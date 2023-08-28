ثلاثة مختطفين عراقيين في إيران يصلون الى البصرة

وصل ثلاثة مختطفين عراقيين في إيران الى محافظة البصرة، بعد اطلاق سراحهم.

وقال مراسل السومرية، إن ثلاثة مختطفين وصلوا، قبل قليل، الى منفذ الشلامجة وهم من البصرة وواسط والناصرية.

وسبق أن أعلن ذوو أحد المختطفين العراقيين في إيران، قبل أيام، عن اطلاق سراحه واعتقال الخاطفين.

كما أعلن القنصل العام لإيران في محافظة البصرة، عن تحرير "رهائن" بينهم عراقيون واعتقال الخاطفين.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران.



ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب، وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "المختطفين العراقيين في ايران يتم تعذيبهم مقابل طلب فدية".