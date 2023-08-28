مصدر أمني يكشف تفاصيل ما يجري شرق تكريت

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم توجيه ضربة جوية ظهراً على وكر للدواعش وبعد الضربة تم إنزال قوات من جهاز مكافحة الارهاب مع قوات فرنسية واسبانية عصر هذا اليوم"، مشيراً الى أن "الاشتباكات لا زالت مستمرة حتى الان".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "يوجد جرحى في صفوف القوات المهاجمة ويعتقد مقتل جندي اسباني حسب التسريبات وخطف جندي فرنسي"، مشيراً الى أن "القوات ما زلت تهاجم اوكار داعش وتفتيش مستمر بالتنسيق مع قوات مكافحة الارهاب وقوات من الجيش العراقي الماسكة للارض".وكانت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت الى وجود "تحركات لمجاميع إرهابية" شرق تكريت.