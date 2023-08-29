يارالله يصل كربلاء لمناقشة الخطط الامنية الخاصة بزيارة الأربعين (صور)

السومرية نيوز – أمن



وصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، اليوم الثلاثاء، محافظة كربلاء المقدسة؛ للاطلاع على الخطط الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين.

وقال مراسلنا، إن وفداً أمنياً برئاسة رئيس اركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وصل الى محافظة كربلاء المقدسة.



وأضاف، أن الزيارة تأتي لمناقشة الخطط الامنية والخدمية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

