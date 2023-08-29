سرق هاتفها واعتدى عليها.. اعتقال متهم بتسليب امرأة استأجرته في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب امرأة استأجرته من منطقة شارع فلسطين الى منطقة الدورة، وعند وصوله الى سريع الدورة في منطقة مظلمة وخالية قام بالتوقف وإنزال المشتكية وسرقة جهاز هاتفها ومصوغاتها الذهبية مع مبلغ من المال بالإكراه والاعتداء عليها بالضرب وتركها في منطقة نائية ولاذ بالفرار".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة حول تعرضها للتسليب من قبل سائق أجرة في الساعة العاشرة مساءً في المنطقة المذكورة أعلاه، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".وذكرت المديرية: "حيث أثمرت بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه في منطقة الاورفلي وضبط عجلته التي استخدمت أثناء الحادث، ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بتسليب المشتكية والاعتداء عليها".وأشار البيان الى "تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".