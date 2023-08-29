لبحث الملفات ذات الاهتمام المتبادل.. وزير الداخلية الإيراني يصل بغداد

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل نظيره الإيراني احمد وحيدي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي".واضاف، ان "الشمري، رحب بوزير الداخلية الايراني"، مؤكداً على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الجارين".وتابع البيان، ان "الوزير الضيف والوفد المرافق له سيجرون اجتماعاً مع نظرائهم في وزارة الداخلية لبحث عدد من الملفات ذات الإهتمام المتبادل".