قتلوا امرأة وأصابوا شقيقين.. اعتقال 3 متهمين في الديوانية

وقال قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حال ورود معلومات تؤكد على مقتل امرأة وإصابة شقيقين في منطقة ((الجتة)) من قبل جارهم في نفس المنطقة بسبب خلافات شخصية بواسطة بندقية كلاشنكوف، تم تشكيل فريق عمل عال المستوى بإشراف مباشر من قبلنا فضلا عن مفارز مركز شرطة الصادق وخلية الصقور ومديرية الاستخبارات وقوة سوات، وبعد ساعتين تم القاء القبض على المتهمين الذين كانوا بصحبة المتهم أيضا بعد مطاردتهم من قبل القوة المكلفة بتنفيذ الواجب".وأضاف، ان "أحد منتسبي الاستخبارات تعرض إلى الإصابة بطلق ناري في منطقة الساق من قبل المتهمين"، مشيرا الى انه "وجد بحوزتهم رمانة هجومية فضلا عن مسدس كولمبي ومادة الكريستال المخدرة والات جارحة".