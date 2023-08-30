بعضها تحمل مشروبات كحولية.. ضبط 46 شاحنة مخالفة بكمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 46 شاحنة محملة (ادوية بشرية، اجهزة طبية، سكائر، مشروبات كحولية، مواد غذائية متنوعة، اجهزة هاتف نقال، معامل، اجزاء معامل مختلفة، الآلات واجهزة كهربائية متنوعة، كاربونات الكالسيوم، مواد احتياطية، اقمشة، الواح بلاستك، حديد قوالب، شيش تسليح، انابيب حديد، كريم مرطب، سقوف ثانوية، مصاعد، ماكنة المنيوم، مرشات زراعية، لاصق، معاجين ماستك) و مواد متنوعة اخرى مخالفة لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984".وأضافت، أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك، و قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".