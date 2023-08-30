اعتقال 124 متهما وضبط 15 وكراً خلال 4 اشهر.. حصيلة امنية ضد ملف تهريب النفط

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمرارا للجهود الإستخبارية والميدانية والعمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة شبكات تهريب النفط، واستناداً إلى التوجيهات المستمرة والسديدة من قبل القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة جرائم التهريب وما تشكله من تهديد وتدمير لإقتصاد الوطن والمواطن، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد والمحافظات وخلال الأشهر الأربعة الماضية من ضبط أكثر من مليوني لتر من المشتقات النفطية قبل تهريبها".وأشار البيان الى ان "مفارز الجهاز القبض على (124) متهماً بالتهريب وفق مذكرات قبض قضائية فضلاً عن ضبط (15) وكراً كانت تستخدم لأغراض الخزن والتهريب".واكد جهاز الأمن الوطني "مواصلة ضرباته الموجعة لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، محذرا مجدداً "كل من تسول له نفسه المساس أو العبث بالإقتصاد الوطني عبر الإشتراك في جرائم التهريب أو التستر عليها فإنه لن ينجو من قبضة رجالنا وسيتم معاقبته وفق للقانون".