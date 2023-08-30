ضربة جوية تستهدف مفرزة "داعشية" وتقتل ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تزامنا مع الجهد النوعي الكبير الذي تبذله القوات الامنية في تأمين زيارة أربعينية الامام الحسين (ع) لازال ابطالنا يواصلون دك اوكار الإرهاب وملاحقة عناصره وسحقها في جحورها بالجهد والعمل الفني والمتابعة المستمرة استكمالا لواجب هؤلاء الشجعان في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين الذي تم تنفيذه قبل يومين".وأضافت، أن "الصقور حققوا بقوة الارادة العراقية والاصرار على هزيمة العدو اهدافهم أمس بضربة جوية ماحقة بإسناد القوة الجوية وتشكيلات طيران الجيش وقطعاتنا الامنية المختلفة ومفارز الامن الوطني والحضور المميز لجهاز مكافحة الإرهاب".وذكرت: "من خلال المتابعة المستمرة في ملاحقة المفرزة الارهابية لخلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة، فقد نفذت القوة الجوية ضربة ناجحة هذا اليوم بواسطة طائرات f16 استهدفت خلالها مفرزة إرهابية قتل على أثرها ثلاثة ارهابيين وتدمير أربع مضافات وأنفاق وكهوف كان يستخدمها العدو المنهزم في هذه المنطقة التي تتميز بتعقيداتها الجغرافية".