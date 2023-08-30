مقيدة وعليها آثار رصاص.. العثور على جثة "مجهولة" في البصرة (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة مجهولة الهوية عليها آثار إطلاق نار، في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية، مقيدة وعليها آثار اطلاقات نارية في ناحية عز الدين سليم (الهوير) شمال البصرة".



وتعاني البصرة تلك المحافظة الواقعة اقصى جنوبي العراق، من نزاعات عشائرية حادة، منذ عدة عقود لكنها استفحلت وزادت بعد عام 2003 إثر احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق وغياب سطوة الأمن.