فيها "رادارات عسكرية وكاميرات".. ضبط حاوية لشركة روسية في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "جهاز المخابرات في البصرة ضبط حاويه تابعة إلى شركة لوك اويل الروسية مخالفة للضوابط في حقل الرميلة الشمالية".وأضاف ان "الحاوية تحتوي على رادارات عسكرية عدد ١٤ و كاميرات حرارية عدد ١٢".