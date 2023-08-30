بينهم مطلوبون بقضايا الإرهاب.. الإطاحة بـ4 متهمين في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي بملاحقة المطلوبين للقضاء والقبض عليهم، قوة من الفوج الثاني للّواء المشاة السابع والتسعين / قيادة عمليات ميسان ، القت القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (١/٤ أرهاب) وآخر متهم وفق أحكام المادة (٤٠٥ القتل العمد و ٢/٤ إرهاب) من قانون العقوبات، وأثنين اخرين من مطلقي العيارات النارية، فضلاً عن مصادرة عددً من الأسلحة في قضاء المجر الكبير".واشارات الى انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة".