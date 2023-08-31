بغداد.. ضبط 15 طناً من المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع فريق من نقابة الصيادلة في وزارة الصحة 15 طناً من المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والتي دخلت العاصمة بشكل غير قانونية ضمن منطقة القادسية ببغداد".وأضاف، أن "مفارز المكافحة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الذين ضبطت هذه المواد بحوزتهم، لحين إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".