هدده بنشر صوره "الخاصة".. اعتقال متهم ابتز مواطن بمبلغ 17 مليوناً في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا ألقت القبض على متهم ابتزاز أحد المواطنين وهدده بنشر صوره الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفع له مبلغ 17 مليون دينار".وأضافت، أن "عملية القاء القبض تمت بعد اخذ الموافقات الرسمية، وقد دونت أقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه اصولياً وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".