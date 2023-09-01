عمليات بغداد: جميع جسور العاصمة مفتوحة باستثناء واحد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جميع الجسور التي تربط الرصافة بجانب الكرخ مفتوحة ماعدا جسر الدورة ذهاباً من الرصافة باتجاه الكرخ مغلق لكثافة الزوار عليه"، مبينة ان "ذلك جاء بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة".ودعت القيادة "جميع المواطنين في العاصمة والوافدين اليها التعاون مع قواتنا الامنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم".