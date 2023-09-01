"عمليات استباقية" في صحراء الانبار.. صور من الميدان

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم وباشراف قائد القوات البرية، نفذت قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها عمليات استباقية واسعة ضمن مناطق الرحالية (وادي ثميل ووادي القذف) في صحراء غربي الانبار".وأشارت إلى أن العمليات "أسندت من قبل القوة الجوية وطيران الجيش ومن عدة محاور وبأشراف القادة الميدانيين شخصياً".