انفجار قنبلة على جسر للمشاة في أربيل

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قنلبة انفجرت اليوم الجمعة في الساعة 19:29 على جسر للمشاة في شارع 60 وسط مدينة أربيل".وأضاف: "لم يسفر الانفجار عن اضرار بشرية غير الاضرار المادية والتحقيقات في الحادث مستمرة".