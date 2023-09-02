فرض حظر تجوال في محافظة عراقية

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، "نوجه كافة المواطنين بالتوجه الى محلات سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والاقاويل الزائفة".وأضاف البيان، "ستقوم قيادة الشرطة بكافة توابعها بتطبيق حظر تجوال في كافة ارجاء المدينة يرجى الالتزام تجنباً للمساءلة القانونية".وشهدت المحافظة في وقت سابق من اليوم، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية.