طائرات القوة الجوية تنفذ ضربة في كركوك

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان مقتضب، إنه "بمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت طائرات القوة الجوية ضربة جوية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".ولم ترد في البيان معلومات أخرى.