عمليات ميسان تعلن الإطاحة بقاتل مهندس زراعي في العمارة

وقال الزبيدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على عمليات التعقب والمتابعة الدقيقة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان وبعد تحديد مكان تواجد المتهم وتحركاته وبناءً على مذكرة القبض الصادرة بحقه، خرجت قوة من المديرية اعلاه وبعملية امنية استخبارية سميت بالخاطفة، تمت الإطاحة به في احدى مناطق المحافظة".واوضح، ان "المتهم مطلوب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لارتكابه جريمة قتل بتاريخ 16 نيسان 2022 بحق المهندس الزراعي الاستاذ طارق، وسط ميسان، مشيراً الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولياً".