15 مسلحاً يسرقون عجلتين "يوكن" وبنادق و 12 ألف دولار في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث سطو مسلح نُفذ في منطقة الجمعيات قرب دائرة الرعاية الاجتماعية على مقر مشروع بناء عمارة (قيد الانشاء)"، مبيناً أن "المواد المسروقة، هي: عجلتين نوع جمسي يوكن لون أسود موديل 2023 دون لوحات مرورية، بالإضافة إلى بنادق نوع كلاشينكوف عدد 20، فضلاً عن مبلغ مالي يقدر بـ12 ألف و 400 دولار أمريكي".وأشار إلى أن "الحادث وقع على يد أشخاص ملثمين يقدر عددهم بـ15 شخصاً، ومسلحين ببنادق كلاشينكوف، إذ قاموا بتقييد الحراس، ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية".