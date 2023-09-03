بوقت قياسي.. الإطاحة بمرتكب جريمة قتل في ذي قار(فيديو)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " تلقت بلاغ حول تعرض أحد المواطنين في قضاء سوق الشيوخ إلى حادث قتل، وعلى الفور تم التوجه من قبل شرطة قضاء سوق الشيوخ وتحقيقات الأدلة الجنائية الى محل الحادث وفتح تحقيق وجمع كل ما له مساس بالجريمة، حيث وجه قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني بتشكيل فريق عمل مشترك من قبل قسم الشرطة وقوة الواجب وبعد التحري وجمع المعلومات وخلال ساعات من الحادث تم إلقاء القبض على المتهم (ع.ك.ن) تولد 1992 يسكن سوق الشيوخ حي الزهراء وهو أحد منفذي جريمة القتل".وأضافت، انه "تم توقيفه قضائيا استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق وكشف ملابسات الحادث ولاتزال عمليات البحث جارية للقبض على المتهمين الآخرين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية المختصة لينالوا جزائهم العادل".ادناه الفيديو: