بينهم خبير متفجرات.. الإطاحة بأربعة ارهابيين بداعش في ثلاث محافظات

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سلسلة عمليات نوعية نُفذت، اسفرت عن القاء القبض على 4 ارهابيين من عصابات داعش الإرهابي"، مبينة أن "قطعات جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع مديرية مكافحة الارهاب أربيل ألقت القبض على القيادي الارهابي (و.م.م) والذي يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لعصابات داعش الإرهابي".وتابعت، "ضمن التعاون مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية وبواجبين منفصلين تم القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال محافظة السليمانية".وأشارت الخلية الى انه "ضمن سلسلة العمليات النوعية نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية القاء القبض على احد الارهابيين في كركوك".