تأكيد حكومي باستقرار أوضاع عموم كركوك

أكدت خلية الإعلام الأمني، مساء الاثنين، استقرار الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم استقرار الوضع الأمني في محافظة كركوك، وهنا نؤكد ان الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة ولا يوجد أي احداث تعكر صفو الحياة فيها".

وأضافت أن "من يروج لهكذا أنباء غير صحيحة يحاول خلط الأوراق، ونبين ان أهالي هذه المحافظة الكريمة كانوا ومازالوا يمتازون بالتعايش السلمي فيما بينهم".

وتابع بيان الخلية "نشهد ان هناك تعاونا تاما بين المواطنين والقوات الأمنية في هذه المحافظة المعطاء التي هي عنوان وحدة الوطن الغالي ونؤكد أيضاً على المحافظة على المكتسبات الأمنية والخدمية في كركوك وباقي محافظات البلاد".

وكانت ‏أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى وجود مواجهات وأعمال شغب في محافظة كركوك.