ضبط 17 سائقاً متعاطياً للمخدرات في النجف

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، قام قسم تحقيق الأدلة الجنائية بفحص عينات تعود لوافدين تم ضبطها في إحدى السيطرات"، مبينة إن "الفحص للعينات +VE عدد ٣ نتيجتها إيجابية، و٤٧ من عينات -VE نتيجتها سلبية".وأشارت الى إن "جميع العينات التي ضبطت في سيطرة الكفل وجدت لدى سائقي المركبات الداخلين إلى المحافظة. واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتعاطين من قبل قسم المخدرات".وأوضحت أن "جميع العينات المفحوصة منذ بدء تنفيذ أمر السيد الوزير ضبطت في سيطرات المناذرة والعباسيات وغماس والكفل، إذ بلغت ٢٠٠ عينة وظهرت النتائج بأن المتعاطين هم ١٧ من المجموع الكلي، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولياً".