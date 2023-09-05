بحوزته 8 كيلو غرام من "الهيروين".. القبض على تاجر مخدرات في الانبار

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "نفذت من خلال قوة من مديرية شؤون مخدرات الانبار عملية نوعية امنية استباقية اسفرت عن ضبط متاجر بالمخدرات".وأضافت انه "تم ضبط التاجر متلبس بحيازة (8) كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في الانبار وتم ايداعه التوقيف بموجب قرار قضائي لينال جزاءه العادل".