البصرة.. ما حقيقة اعتقال ارهابيين يرتديان أحزمة ناسفة كانا يرومان تفجيرها على الزوار؟

وقال المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة، اللواء قاسم راشد زويد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده بأن القوات الأمنية في البصرة القت القبض على إرهابيين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة كانا يرومان تفجيرها على زائري خطوة وجامع الإمام علي عليه (السلام) في قصاء الزبير غربي البصرة، وهذا الخبر عار عن الصحة"، مبيناً: "لدينا العديد من العمليات الأمنية الاستباقية، الا أن لا صحة لهذا الخبر".وأكد المتحدث، "ضرورة الالتزام بالمصادقية في نقل الاخبار، ومتابعة الصفحات الرسمية والموثوقة التابعة لقيادة المحافظة".