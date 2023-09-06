في ذي قار.. مجهولون يستهدفون منزل طبيب برمانة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باستهداف منزل طبيب برمانة يدوية، جنوبي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا منزل طبيب في كرمة بني سعيد بمحافظة ذي قار".



وأضاف، أن "الحادث أسفر عن اضرار مادية فقط".

