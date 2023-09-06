مصرع شخص أثر انفجار مخلف حربي في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "انفجار مخلف حربي في ناحية سفوان أدى الى مصرع شخص".وأضاف ان " ناحية سفوان الحدودية مع الكويت يوجد فيها مخلفات الحربية تعود الى حرب الخليج الاولى والثانية".وأشار المصدر الى انه "تشهد المنطقة بين فترة واخرى حوادث مثل هذا يكون الضحية من اصحاب المزارع".