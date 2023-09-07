الشمري يعلن انتهاء الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الأربعينية

السومرية نيوز – امن



أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر 2023، انتهاء الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشمري أعلن انتهاء الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية".



وأضافت أن "القطعات عادت الى وضعها الطبيعي بعد انتهاء حالة الانذار (ج)".

وفي وقت سابق، أعلنت العتبة العباسية، أن العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين قد بلغ أكثر من 22 مليون زائر.