الانبار.. ضبط 47 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش"

السومرية نيوز – امن



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، معالجة 47 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء إلى خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار يفيد بوجود أجسام غريبة في ناحية البغدادي، توجهت مفرزة مختصة إلى محل الحادث".



وأضافت، أنه "بعد إجراء الكشف تبين وجود 47 عبوة ناسفة محلية الصنع مع مخلفات حربية أخرى من مخلفات المجاميع الإرهابية، حيث تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية".