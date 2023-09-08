الإطاحة بعدد من تجار المخدرات في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مركز شرطة الجمهورية من الاطاحة بأحد مروجي المخدرات بعد ان اشتبكت معه واصابته وضبط بحوزته مواد مخدرة ".واضافت ان "العملية تمت اثناء تنفيذ الممارسات الامنية اليومية حيث تم ملاحقة المتهم الذي كان يقود دراجة نارية وبعد اشهاره السلاح اشتبكت معه واعتقلته بعد اصابته".وأشارت القيادة الى انه "ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر ب170 غرام تقريباً"، موضحة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".وفي سياق متصل اكدت القيادة انه "تنفيذا لأوامر القبض على اهم الاهداف العاملين في تجارة المخدرات الدولية في قضاء ابي الخصيب والمطلوب بعدة قضايا وفق المادة ٢٧ و ٢٨ من قانون المخدرات والذي سبق وتم ضبط في منزله ١٩١ مائه وواحد و تسعون كيس من ماده الحبوب الكبتاكون بوزن ٣١،٧٠٠ كغم القاء تم القاء القبض على متهمين في ابي الخصيب منطقة العوجة".وأشارت الى انه "تم ضبط سلاح اربي جي 7 بدون رقم مع صارخ عدد ٢ وبندقية كلاشنكوف مقصره عدد ١ تحمل الرقم 8070782 مع عشرون اطلاقه بدون مخزن عتاد ٣- جي سي ايراني الصنع تحمل الرقم 598281 مع مخزن عتاد فارغ ٤ مسدس تركي يحمل الرقم c20-2142 مع مخزن ٥- اجهزه موترا عدد ٣ ٤- ميزان الكتروني يستخدم لوزن المواد المخدرة".