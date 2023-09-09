بعد استدراج المتهم.. كشف مُلابسات جريمة قتل "غامضة" في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد العثور على جثة رجل من سكنة محافظة مجاورة لبابل مقتول بواسطة اطلاقات نارية في منطقة الرأس داخل عجلته بظروف غامضة، على الطريق الرابط بين قضاء القاسم وناحية الكفل جنوب المحافظة، تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع السلطة القضائية وباشر على الفور بجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة الفيديوية".وأضافت، أن "الجهود اثمرت في حوالي 24 ساعة وبجهد فني عال، بالتعرف على هوية الجاني واستدراجه من محافظته المجاورة لبابل والقبض عليه".وأشار البيان الى، أن "المتهم اعترف بارتكاب جريمة القتل، وتم توقيفه اصولياً لإكمال باقي الإجراءات القانونية حتى ينال جزاءه العادل".