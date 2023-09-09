بحوزتهم "كلاشنكوف".. اعتقال ثلاثة متهمين بقتل طفل شمالي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد الاستخبار عن وجود جثة لطفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات تم رميها في بزل بمنطقة سبع البور، تم تشكيل فريق أمني من قبل اللواء الخامس شرطة اتحادية مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام التاجي ومركز شرطة الجوادين بالإضافة إلى مفرزة من الأدلة الجنائية أكدت تعرض الطفل لحالة قتل بعد التعرف عليه من قبل والديه".وتابع البيان، "على الفور تم جمع المعلومات الأمنية المتوفرة عن الحادث والتي مكنت قوة من اللواء الخامس من إلقاء القبض على 3 متهمين ضبط بحوزة احدهم بندقية كلاشنكوف".وأشار الى، "إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".