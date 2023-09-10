ضربوه وشتموه.. اعتقال 3 متهمين بالاعتداء على رجل مرور في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تأكيدا لتوجيهات وزير الداخلية وقائد قوات الشرطة الاتحادية في تعزيز سلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والنظام، ألقت مفارز اللواء الخامس شرطة اتحادية القبض على 3 متهمين".وأضافت، أن "المتهمين قاموا بالاعتداء بالضرب بالأيدي والشتم على أحد رجال المرور أثناء تأديته للواجب ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعلة ببغداد".وأشارت الى "احالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".