الشمري: الداخلية ستتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات

وقال الشمري في مقطع فيديو تابعته السومرية نيوز، "على مدى شهر كامل كانت الاستعدادات مستمرة في التخطيط والتحشيد لحماية زوار الامام الحسين (عليه السلام) ولا بد ان اخص بالذكر منتسبي وزارة الداخلية الذين كانوا بمستوى عال من الضبط والالتزام بالواجب، وايضا لقيادات شرطة المحافظات دور بارز لتامين كافة الطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة".واضاف أن "الدور الاكبر كان على عاتق قيادات كل من الشرطة الاتحادية وقوات الحدود وفرقة التدخل السريع وايضا دور وكالة الاستخبارات وجهدها النوعي في تنفيذ الخطة الفعالة في رصد ومتابعة كل المعلومات الاستخبارية سواء التي حصلت عليها او من خلال الاجهزة الامنية الأخرى".واشاد الشمري بـ"دور ضباط الاقامة والجوازات.. تم اشراك طلاب كلية الشرطة لاول مرة، حيث كان لهم وجود وحضور حاز على اعجاب مميز،مؤكدا ان "وزارة الداخلية اثبتت خلال الزيارة الاربعينية انها العين الساهرة بمشاركة كافة تشكيلاتها من المرور والدفاع المدني وعجلات النقل والطبابة وكذلك دور الاعلام والشرطة المجتمعية في مكافحة الاشاعات والارشادات الدينية".واكد ان "الوزارة قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة حيث اثبتت للجميع انها وزارة العراقيين"، مشددا على "تطوير اداء الوزارة وقدراتها القتالية والامنية حتى نتمكن من استلام المسؤولية الامنية في كافة المحافظات".