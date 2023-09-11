بغداد.. الإطاحة بمبتز الكتروني هدد فتاة "حدث" بنشر صورها

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القت القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة (حدث) الكترونياً وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تدفع له مبلغاً من المال في العاصمة بغداد".وأشارت الى ان "الفتاة سبق ودفعت له مبلغاً مالياً قدره (٦٠٠ دولار أمريكي)"، مبينة ان "عملية القبض تمت بعد أن استنجد والد الفتاة بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرض ابنته للابتزاز، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود".واتم البيان: "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بابتزاز الفتاة، ودونت أقواله وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠".