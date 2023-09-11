خلال يوم.. اعتقال شخصين اعتدوا على عامل نظافة في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن تعرض عامل نظافة أثناء تكليفه بالواجب في منطقة سوق علاء القاضي وسط مدينة الحلة الى الاعتداء بالضرب المبرح على يد شخصين لاذا بالفرار، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل القبض على المعتدين في أقل من 24 ساعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف المتهمين أصوليا وفق المادة 230 من قانون العقوبات".وبينت، أن "عملية القبض تمت بمتابعة شخصية من قبل قائد الشرطة اللواء خالد تركي الشمري وبجهود مفارز مركز شرطة الجبل التابع لقسم شرطة البلدة الصوب الكبير".وفي وقت سابق من يوم امس، تعرض عامل نظافة في محافظة بابل، الى الضرب المبرح على يد مجهولين.وقال مراسل السومرية، إن "اشخاصًا مجهولين اعتدوا بالضرب على احد عمال النظافة في منطقة سوق علاء القاضي وسط مدينة الحلة".واشار الى أنه "تم نقل العامل الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقا بالحادثة للوقوف على ملابساتها".